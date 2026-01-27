Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı: Meclis’ten geçti

Fransa’da 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren düzenleme Meclis’ten geçti.

Tasarıda liselerde telefon kullanımının yasaklanması da dahil olmak üzere çeşitli maddeler yer aldı.

Düzenlemenin Şubat ortasında Senato gündemine gelmesi ve onaylanması bekleniyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde 2026 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni kurallar uygulanacak ve 15 yaş altı çocuklara ait olduğu tespit edilen sosyal medya hesapları kapatılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla düzenlemeye destek verdi.

AVUSTRAL'DA DA YASAKLANDI

Avustralya’da da 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı geçen yıl 10 Aralık’ta yürürlüğe girdi.

Yasağın ardından ilk günlerde milyonlarca hesabın kapatıldığı, kaldırıldığı ya da kullanımının kısıtlandığı açıklandı.