Fransa'da 200 bin kamu çalışanı sokağa indi

Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla kamu çalışanları, gelecek yıl kamu kurumlarında tasarruf yapılması planına karşı bugün iş bıraktı.

Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde sokağa inen kamu çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi taleplerini de dile getirdi.

Paris'te Ekonomi Bakanlığı binası Bercy yakınlarında başlayan gösteri, İtalya Meydanı'nda sona erdi.

Göstericiler, iktidarın kamu çalışanlarına saygı duymasını istedi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası olan Genel İş Sendikasının (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, gösteride gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yüz binlerce işten çıkarma yaşanacağını söyledi.

Binet, ülkedeki son siyasi gelişmelerle ilgili, "Ülkemiz, bizi endişelendiren bir siyasi krizin içinde" diyerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, sendikacıların ve çalışanların sesini duymaya çağırdı.

Macron'un halkın genel çıkarlarını savunarak cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmesini isteyen Binet, Fransa'da bir hükümetin sosyal talepleri yerine getirmeden ayakta kalamayacağını belirtti.

CGT'ye göre, ülke genelindeki gösterilere 200 binden fazla kamu çalışanı katıldı.