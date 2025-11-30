Giriş / Abone Ol
Fransa'da 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetindeki 3 katlı binada çıkan yangında biri 16 yaşında toplam 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 30.11.2025 12:08
  • Giriş: 30.11.2025 12:08
  • Güncelleme: 30.11.2025 12:11
Kaynak: AA
Fransa'da 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle kentindeki 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Meurthe-et-Moselle Valiliği'nin açıklamasına dayandırılan ulusal basındaki haberlere göre, vilayete bağlı Nancy şehri yakınlarında bulunan Neuves-Maisons'taki 3 katlı binada gece saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

