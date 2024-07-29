Fransa'da 41 kentte sıcaklık nedeniyle "turuncu" alarm verildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France’a göre, 100 yılın ardından olimpiyatların düzenlendiği ülkede sıcak hava dalgası etkili oluyor. Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle güney ve orta kesimlerdeki 41 kentte "turuncu" alarm verildiği bildirildi.

Dünya 29.07.2024 18:54 Giriş: 29.07.2024 18:54

Güncelleme: 29.07.2024 18:56 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: depophotos