Fransa'da 'aşırı sağ' protestosu: Seçimler için çağrı yapıldı
Fransa'da vatandaşlar, aşırı sağa tepki göstermek için Paris, Lyon ve Rennes başta olmak üzere büyük kentlerde sokağa indi. Göstericiler, ilk turu 30 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler kapsamında aşırı sağın galip gelmesini engellemeye çağırdı.
Fransa'da başkent Paris dahil büyük kentlerde vatandaşlar, aşırı sağa karşı tepki göstermek için sokağa indi.
Aşırı sağ karşıtları, Paris, Lyon, Rennes, Bordo kentlerinde toplandı.
Paris'teki gösteride, eylemciler, ülkedeki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandıktan aşırı sağın galip çıkmasına tepki gösterdi.
Göstericiler, ilk turu 30 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler kapsamında aşırı sağın galip gelmesini engellemeye çağırdı.
Eylemde "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir yaşam için buradayız" sloganları atıldı.
Göstericiler, "Halk Cephesi", "Dikkat Faşizm" ve "Beni Korkutmuyorsunuz, FN'ye (Ulusal Cephe'ye) Hayır" yazılı dövizler taşıdı. Bazı eylemciler gösteriye Filistin bayraklarıyla katıldı.