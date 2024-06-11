Fransa'da 'aşırı sağ' protestosu: Seçimler için çağrı yapıldı

Fransa'da vatandaşlar, aşırı sağa tepki göstermek için Paris, Lyon ve Rennes başta olmak üzere büyük kentlerde sokağa indi. Göstericiler, ilk turu 30 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler kapsamında aşırı sağın galip gelmesini engellemeye çağırdı.

Dünya 11.06.2024 09:40 Giriş: 11.06.2024 09:40

Güncelleme: 11.06.2024 09:43 Kaynak: AA

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