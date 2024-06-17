Fransa'da aşırı sağa karşı protesto: Binlerce kişi meydanlara indi
Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın yükselişe geçmesinin ardından erken seçime gitme kararı alınan Fransa'da sendikaların çağrısıyla Lyon'un Marechal Lyautey Meydanı'nda toplanan 10 bin civarında kişi, aşırı sağa karşı protesto düzenledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yükselişe geçmesi üzerine erken seçime gitme kararı alırken Lyon'un da aralarında bulunduğu ülkenin farklı noktalarında aşırı sağa karşı protestolar yapılıyor.
Sendikaların çağrısıyla Lyon'un Marechal Lyautey Meydanı'nda toplanan 10 bin civarında kişi, aşırı sağa karşı protesto düzenledi.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin AP seçimlerinde 31,37 oyla açık ara farkla birinci çıkmasının ardından Macron'un Parlamentoyu feshetmesi ile erken seçim sürecine giren ülkede aşırı sağcıların yükselişine karşı tepkiler sürüyor.
600 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI
Ülke genelinde aşırı sağın yükselişini protesto için hafta sonu yapılan protestolara 600 binden fazla kişi katıldı.
AP seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.