Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'da aşırı sağcı lideri Marine Le Pen hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi, Le Pen'in 2022 cumhurbaşkanı seçimleri için yürüttüğü kampanyanın "yasa dışı finanse edilmesi" olarak gösterildi.

Dünya 09.07.2024 13:10 Giriş: 09.07.2024 13:10

Güncelleme: 09.07.2024 13:14 Kaynak: AA

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