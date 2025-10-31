Fransa'da avukatlar, Sarkozy'yi cezaevinde ziyarete giden bakanı şikayet etti

Fransa'da yaklaşık 30 avukat, "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmak suçundan cezaevinde bulunan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi ziyaret eden Adalet Bakanı Gerald Darmanin hakkında şikayette bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Darmanin, 29 Ekim'de Paris'te La Sante Cezaevi'ndeki Sarkozy'yi ziyaret etti.

Yaklaşık 30 Fransız avukattan oluşan bir topluluk, ziyareti nedeniyle Darmanin hakkında "yasa dışı çıkar sağlama" suçlamasıyla dün Cumhuriyet Adalet Mahkemesine (CJR) şikayette bulundu.

Avukatların, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, Darmanin'in söz konusu ziyaretiyle, mahkeme karşısına çıkan vatandaşların adalete ve müvekkillerin avukatlarına olan güvenini zedeleyebileceği belirtildi.

CJR, ülkede görevi başındaki bakanları yargılama yetkisine sahip tek mahkeme olarak biliniyor.

SARKOZY 5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 21 Ekim'de cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.