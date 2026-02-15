Fransa'da ayın futbolcusu Endrick

Fransa Ligue 1’de ayın oyuncusu ödülü, Olimpik Lyon forması giyen Endrick’e gitti. Brezilyalı futbolcu, son dönemde sergilediği performansla hem teknik heyetin hem de kamuoyunun dikkatini çekti.

Lyon formasıyla ay boyunca 6 karşılaşmaya çıkan Endrick, bu süreçte 5 gol atıp 2 asist yaparak doğrudan 7 gole katkı sağladı. Hücum hattındaki etkili oyunu ve skor üretkenliğiyle öne çıkan genç futbolcu performansıyla büyük beğeni topladı.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, ligde bu sezon istikrarlı bir grafik çiziyor. Kırmızı-mavili ekip, Ligue 1’de oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 42 puan topladı ve 3. sırada yer aldı.

Endrick ara transfer döneminde Real Madrid tarafından Lyon'a kiralanmıştı.