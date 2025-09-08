Fransa'da Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Macron'un yeni başbakan ataması bekleniyor

Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un günler içinde yeni başbakan ataması bekleniyor.

Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağcı Bayrou, istifasını yarın Macron'a sunacak.

Aşırı sağ ve sol partilerden oluşan muhalefet kanadı, hükümetin düşmesini memnuniyetle karşılarken, Macron'un nasıl bir yeni hükümet formülü bulacağı ve 2026 bütçesinin akıbeti merak edilen konular arasında yer alıyor.

Elysee Sarayı, Macron'un gelecek günlerde Bayrou'nun halefini atayacağını bildirirken, bu isim daha önce iktidarın kendi cephesine çekmeye çalıştığı sosyalistlerden de olabilir.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Sekreteri Jordan Bardella, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bayrou hükümetinin sayfası artık çevrildi" dedi.

Meclis'teki Çevreci ve Sosyal Grubun Başkanvekili Cyrielle Chatelain ise oylamanın ardından yaptığı basın açıklamasında, solun hükümeti yönetmeye çağrıldığı takdirde bunu yapması gerektiğini dile getirdi.

Chatelain, solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi'nden (NFP) gelecek bir başbakanı desteklediklerini ifade ederek, Macron'a "ülkeyi birlikte yönetelim" çağrısı yaptı.

Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bayrou'nun düşmesinin ardından yeni başbakanın, 2024'teki genel seçimlerin kazananı NFP'nin sıralarından çıkması gerektiğini vurguladı.

Tondelier, "Genel seçimlerden bir yıl sonra, Fransızların oylarına saygı duymanın zamanı çoktan geldi. Bizler hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

MACRON'A "GİTMESİ" ÇAĞRISI

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, aynı sosyal medya platformundan, Bayrou hükümetinin düşmesini "zafer ve halk için bir rahatlama" olarak niteleyerek, "Macron artık halkın karşısında ilk safta. O da gitmeli." ifadelerini kullandı.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, güven oylamasının ardından basına yaptığı açıklamada, "Bayrou hükümeti ağır bir yenilgiye uğradı ve sosyal şiddet ile zulüm bütçesi kaybetti." dedi.

Panot, Bayrou'nun düşmesiyle beraber bu hükümetin 2026 bütçe projesinin de ortadan kalkmasından dolayı rahatladıklarını kaydederek, ülkede bu projeyi kimsenin istemediğini vurguladı.

BİR ÖNCEKİ BARNİER HÜKÜMETİ 3 AYLIK GÖREV SÜRESİNİN ARDINDAN GENSORU ÖNERGESİYLE DÜŞMÜŞTÜ

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Macron, Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçlarıyla zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri de hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

MACRON, SON 2 YILDA 4 BAŞBAKAN ATADI

François Bayrou hükümeti, bugün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

194 milletvekili, Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Oylamada 15 vekil çekimser kaldı.

Fransa'da 2017'den bu yana cumhurbaşkanı olarak görev yapan Macron'un görev süresinde şu ana kadar 8 hükümet kurulurken, son 2 yılda ülke 4 farklı başbakan tarafından yönetildi.