Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

FRANSA’nın Mulhouse kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Fransa'nın Mulhouse kentindeki bıçaklı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırıya ilişkin ‘terör grubuyla bağlantılı cinayet’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da savcılığın saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdiğini belirterek, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle dayanışma içinde olduklarını kaydetti.