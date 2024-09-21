Fransa'da binlerce kişinin katılımıyla Macron karşıtı gösteriler düzenlendi

Fransa'da başkent Paris'in yanı sıra Lyon ve Marsilya'da binlerce kişi sokağa inerek Macron iktidarını protesto etti.

Göstericiler, Macron'un genel seçimleri kazanan sol ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesinin (NFP) ortak başbakan adayı Lucie Castets yerine, merkez sağcı Michel Barnier'yi hükümeti kurmakla görevlendirmesine tepki gösterdi.

Macron'u seçim sonuçlarını görmezden gelmekle suçlayan göstericiler, 2027'ye kadar ülkeyi yönetecek olan Cumhurbaşkanı'nın görevden alınmasını talep etti.

Göstericiler ayrıca asgari ücretin 1600 avroya yükseltilmesini ve emeklilik yaşının 60'a indirilmesini istedi.

MACRON'UN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN İMZA TOPLANDI

Paris'te Bastille Meydanı'nda başlayan gösteri, Nation Meydanı'nda sona erdi.

Gösteride, NFP'nin ortaklarından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, LFI milletvekili Thomas Portes, sarı yelekliler ve Filistin destekçileri de yer aldı.

Göstericiler, "Macron istifa" yazılı pankartlar taşıdı, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Macron defol, Fransızlar seni istemiyor artık" ve "Adalet olmadan barış olmayacak" sloganları attı.

Macron'un başında taç olduğu fotoğrafın yer aldığı bir maske takan ve kral kostümü giyen gösterici dikkati çekti. Bu kişi, elinde Michel Barnier'nin yüzünün bulunduğu bir oyuncak tuttu.

Protestoda, Macron'un görevden alınması için başlatılan kampanya kapsamında imza toplandı.

Fransa'nın sömürgeleri Yeni Kaledonya ve Martinik kökenli göstericiler de Paris'teki protestoya katıldı. Ada'lardaki hayat pahalılığına dikkati çeken bu göstericiler, Paris yönetiminin politikalarına tepki gösterdi ve "Bir gün sömürgeci, daima sömürgeci" yazılı pankartlar taşıdı.

23 yaşındaki Laly isimli gösterici, AA muhabirine, hükümetin genel seçimlerde sandığa giden vatandaşların kararlarına uygun hareket etmediğini söyledi.

Laly, bu durumun vatandaşları sandığa gitmekten vazgeçirebileceğine ve halihazırda seçimlerdeki oy oranlarının düşük olduğuna işaret etti.

"Her seferinde insanlara 'oy vermeye gidin' demekte zorlanıyoruz, her defasında oy vermenin gerçek önemini anlatmakta zorlanıyoruz." diyen Laly, Macron'un seçim sonuçlarına saygı göstermemesinin demokrasi için büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.