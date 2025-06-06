Fransa'da bir binada yangın: 4 ölü, 12 yaralı

Fransa'da bir binada çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın Reims kentinde bir binanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında 1'i çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi; 12 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.