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Fransa'da bir binada yangın: 4 ölü, 12 yaralı

Fransa'nın Reims kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binada çıkan yangında 1'i çocuk 4kişi öldü. 12 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 06.06.2025 16:44
  • Giriş: 06.06.2025 16:44
  • Güncelleme: 06.06.2025 16:44
Kaynak: DHA
Fransa'da bir binada yangın: 4 ölü, 12 yaralı
Fotoğraf: AA / Arşiv

Fransa'da bir binada çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın Reims kentinde bir binanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında 1'i çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi; 12 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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