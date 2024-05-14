Fransa'da bir mahkumu taşıyan araca saldırı: İki cezaevi görevlisi öldü

Fransa'da bir mahkumu taşıyan araç saldırıya uğradı. Saldırı sonucu iki cezaevi görevlisi ölürken, kaçan mahkumu ve saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

Dünya 14.05.2024 15:58 Giriş: 14.05.2024 15:58

Güncelleme: 14.05.2024 16:02 Kaynak: AA

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