Fransa'da bir müze daha soyuldu

Fransa'nın Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi’nin soyulduğu duyuruldu. Soygunda 18’inci ve 19’uncu yüzyıla ait yaklaşık 2 bin adet madeni paranın çalındığı bildirildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon avroluk mücevher soygunundan birkaç gün sonra meydana geldi.

ÇALIŞANLAR SABAH FARKETMİŞ

Fransa basını, müze çalışanlarının pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark ettiğini duyurdu.

Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan "hazine koleksiyonu"na ait olduğu kaydedildi.

"PLANLI VE HEDEFE YÖNELİK"

Langres Belediyesi, soygunun "planlı ve hedefe yönelik" bir saldırı olduğunu açıkladı.

Olay sonrası müze geçici olarak kapatılırken, güvenlik sistemleri yenilenene kadar gece denetimleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildiği belirtildi.

Çalınan 1633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin avro olduğu tahmin ediliyor.