Fransa'da bir şahıs, otel odasında EYP yaparken yaralandı
Fransa ulusal basınında yer alan haberlere göre, Roissy-en-France kentinde bir otelde kalan Rus-Ukrayna vatandaşı şahıs, el yapımı bomba yaparken yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, vücudunda yaralar olduğu tespit edilen kişiye hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fransa'nın Ile-de-France bölgesine bağlı Roissy-en-France kentinde bir otelde el yapımı bomba yapmaya çalıştığı sırada yaralanan kişi, gözaltına alındı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Roissy-en-France'da bir otelde 26 yaşındaki Rus-Ukrayna vatandaşı, el yapımı bomba yapmaya çalıştığı sırada yaralandı.
Yüzünde ve kolunda ciddi yaralar oluşan kişi olay yerine intikal eden ilk yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.