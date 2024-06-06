Fransa'da bir şahıs, otel odasında EYP yaparken yaralandı

Fransa ulusal basınında yer alan haberlere göre, Roissy-en-France kentinde bir otelde kalan Rus-Ukrayna vatandaşı şahıs, el yapımı bomba yaparken yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, vücudunda yaralar olduğu tespit edilen kişiye hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dünya 06.06.2024 12:46 Giriş: 06.06.2024 12:46

Güncelleme: 06.06.2024 12:51 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv