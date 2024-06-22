Fransa'da caminin dış cephesine ırkçı yazı yazan kişiye 12 ay hapis cezası

Fransa'nın Oise vilayetine bağlı Beauvais kentinde bir caminin ve dükkanın duvarlarına ırkçı ifadeler yazan kişiye 12 ay hapis cezası verildi.

France 3 Hauts-de-France medyasının haberine göre, mahkeme, 24 Aralık 2023'te Beauvais'teki Hamza Camisi'nin dış cephesine ve bir dükkanın duvarına ırkçı ifadeler yazan kişinin davasında kararını açıkladı.

Mahkeme, ırkçı ifadeler yazan kişiyi 6 ayı ertelenmiş olmak üzere 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Beauvais Cumhuriyet Savcısı Frederic Trinh, şahsın camiye gelmesinin yasaklandığını ve piskolojik tedavi görmesinin zorunlu kılındığını aktardı.

Hamza Camisi'nin duvarına 24 Aralık 2023'te kırmızı renkte "maymun" ifadesi yazılmıştı.

Beauvais Belediye Başkanı Franck Pia, Fransa'nın değerlerine aykırı bulduğu bu eylemin kendisini şok ettiğini açıklayarak, kentte yaşayan Müslüman toplumuna desteğini dile getirmişti.