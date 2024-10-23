Fransa'da çiftçi sendikalarından yeniden eylem sinyali

Fransa'da çiftçi sendikaları, sene başında haftalarca süren ve hükümetle müzakerelerin ardından sonlanan eylemlerin ardından yeniden eyleme gidebileceklerini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen çiftçi sendikaları, Avrupa Birliği (AB) ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üye olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında Fransız çiftçiler için dezavantaj oluşturacağını belirttikleri ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik müzakerelerin devam etmesine tepki gösterdi.

Fransa'nın en büyük çiftçi sendikalarından FNESEA ve Genç Çiftçiler (JA) sendikası, "kasım ortasından itibaren başlayacak bir eylem planını" yürürlüğe koyma kararı aldı.

Sendikalar, ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri ve Fransız hükümetinin konuya ilişkin adımları göz önüne alarak yeniden eyleme gidebilecekleri sinyalini verdi.