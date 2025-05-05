Fransa'da demir yolu çalışanları grevde

Fransa'da demir yolu çalışanlarının ücret artışı talebiyle grev kararı aldığı bildirildi.

Fransa basınındaki haberlere göre, sendikaların çağrısıyla demir yolları çalışanları ücret artışı talebiyle 5-11 Mayıs'ta greve gitme kararı aldı.

Sendika üyesi işçilerin grevi nedeniyle Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde başkent ve banliyöler arası hizmet veren RER'de (Bölgesel Ekpres Ağı) aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Fransa'da demir yolu sendikaları, ücret artışı yapılması ve çalışma saatlerinin daha iyi planlanması için greve gideceklerini duyurmuştu.