Fransa'da demir yolu çalışanları süresiz greve gidiyor

Fransız demir yolu şirketi SNCF bünyesindeki 4 ana sendika, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturması sonrası şirketi yapılandırma kararına karşı 11 Aralık itibarıyla süresiz iş bırakma kararı aldığını bildirdi. Ülkede faaliyet gösteren sendikalar CGT, UNSA, SUD Rail ve CFDT'den açıklama yapıldı. Buna göre, sendikalar SNCF yönetimiyle 5 Kasım'da yaptıkları toplantıda taleplerine somut bir yanıt alamadı. Sendikalara, hükümetin SCNF'nin yük taşımacılığı birimi SNCF Fret'i yeniden yapılandırma planına ve tren seferlerinin özelleştirilmesine karşı 21 Kasım'da iş bırakma çağrısında bulundu. Söz konusu sendikalar aynı gerekçelerle 11 Aralık'ta yerel saat ile 19.00'dan itibaren süresiz grev kararı aldı. AB Komisyonu, AB yasaları ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar avrosunun iadesini kararlaştırmıştı. Hükümet, SNCF Fret'in bu miktarı ödemek zorunda kalmaması için birimi yeniden yapılandırma planını başlatmıştı.