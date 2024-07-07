Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu için oy kullanma işlemi sürüyor

Fransa'da ilk turu 30 Haziran'da yapılan erken genel seçimlerin ikinci tur oylaması sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminde saat 12.00 itibarıyla seçimlere katılım oranı yüzde 26,63 oldu. Böylece, aynı saatlerde seçmenlerin yüzde 28,3'ünün sandık başına gittiği 1981 genel seçimlerinden sonra görülen en yüksek katılım oranına ulaşıldı.

Seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk turunda aynı saatte katılım oranı yüzde 25,90 olurken, 2022'deki seçimlerin ikinci turunda bu saatlerdeki katılım oranı yüzde 18,43, 2017'de ise yüzde 19,2 olarak kayıtlara geçmişti.