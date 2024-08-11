Fransa'da Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa'daki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olimpiyatlar kapsamında milyonlarca turistin ziyaret ettiği başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan 33 yaşındaki İngiliz vatandaşına polis müdahale etti.

Olay sırasında Eyfel Kulesi kısa süreliğine tahliye edilirken, kuleye çıkmaya çalışan erkek gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üstsüz kişinin Eyfel Kulesi’nin birinci ve ikinci katları arasına yerleştirilen olimpiyat halkalarının üstünde yer alan kısımda tırmandığı anlar yer aldı.

Fransa'nın 100 yılın ardından ev sahipliği yaptığı, 26 Temmuz'da başlayan 2024 Olimpiyat Oyunları bugün sona erecek.