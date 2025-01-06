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Fransa'da fırtına nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi

Ajans Haberleri
  • 06.01.2025 14:55
  • Giriş: 06.01.2025 14:55
  • Güncelleme: 06.01.2025 14:55
Kaynak: AA
Fransa'da fırtına nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi

Fransa'da Floriane Fırtınası nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen Floriane Fırtınası'nın ülkenin kuzeyindeki Vendee vilayetinden başlayarak başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi üzerinde etkili olacağını bildirdi.

Fırtına nedeniyle Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Meuse, Ardennes ve Loire et Rhone'da turuncu alarm verildi.

Saatteki hızı 110 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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