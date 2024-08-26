Fransa'da fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Fransa'nın birçok vilayetinde hafta sonunda şiddetli fırtına ve dolunun hayatı olumsuz etkilediği, devrilen ağaç nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransız Kasırga ve Fırtına Gözlemevi Keraunos, 24 Ağustos’ta 22 binden fazla şimşeğin kaydedildiğini bildirdi.

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France'a göre Moselle, Cote-d’Or, Loire, Rhine vilayetlerinin de bulunduğu 24 vilayette hafta sonunda fırtına etkili oldu.

Ulusal basında yer alan haberlerde fırtınadan etkilenen vilayetlerde ağaçların devrildiği, yolların sular altında kaldığı ifade edildi.

Moselle vilayetinde yola devrilen ağacın neden olduğu trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.