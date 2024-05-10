Fransa'da gözaltına alınan kişi, karakoldaki polisleri silahla yaraladı
Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alınan bir kişi, karakolda 2 polisi silahla yaraladı.
Kaynak: AA
Fransa'nın başkenti Paris'te karakolda gözaltında tutulan kişi, 2 polisi silahla yaraladı.
Yerel basındaki haberlere göre, bir kadına kesici aletle saldırmaktan gözaltına alınan kişi, Paris'te tutulduğu karakoldan aldığı silahla 2 polise ateş açtı.
Polislerden biri bacağından vurulurken, diğeri karnından ağır yaralandı.
Polislerin de ateş açması sonucu yaralanan saldırgan ve vurulan 2 polis, hastaneye kaldırıldı.
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada, yaşanan olayı "çok üzücü" olarak değerlendirdi.
Polislerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildiren Nunez, yaşanan olaya ilişkin detayların aydınlatılacağını kaydetti.