Fransa'da güzergahında yangın çıkan trenin yolcuları saatlerce vagonlarda mahsur kaldı
Kaynak: AA
Fransa'da, Nantes-Paris hattındaki bir trenin güzergahındaki yangın nedeniyle hareket edememesinden dolayı yolcuların gece saatlerce vagonlarda mahsur kaldığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, dün akşam Nantes'dan Paris'e yolcu taşıyacak trenin güzergahındaki Angers bölgesindeki Trelaze mevkisinde yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yaklaşık 11 saat rötarlı kalkan trendeki yaklaşık 80 yolcu, bu süre boyunca vagonlarda mahsur kaldı.