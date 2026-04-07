Fransa'da hızlı tren kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 27 yaralı
Fransa'da yüksek hızlı tren ile askeri kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada makinistin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Kaynak: DHA
Fransa'da yüksek hızlı tren ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa basını, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Bethune ve Lens şehirleri arasında bir hızlı trenin, hemzemin geçitte sıkışan kamyona çarparak kaza yaptığını duyurdu.
Pas-de-Calais Savcılığı, kazada makinistin yaşamını yitirdiğini, trende seyahat eden yolculardan 27’sinin yaralandığını açıkladı.
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sanal medya hesabından, inceleme yapmak üzere bölgeye gideceğini duyurdu.