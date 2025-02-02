Fransa'da hükümet, 2025 bütçe tasarısını mecliste oylamaya sunmadan geçireceğini duyurdu

Fransa'da hükümet, bir önceki Michel Barnier yönetiminin devrilmesine yol açan, bazı tasarıları mecliste oylanmadan geçirme yetkisi veren Anayasa maddesinin, 2025 bütçesi için de uygulanması için başvuracağını duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümetlere bazı tasarıları oylamaya sunmadan meclisten geçirme yetkisi verdiği için muhalefetin tepkisini çeken Anayasa'nın 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası, geçen yılın sonunda onaylanması gereken gecikmiş 2025 bütçe tasarısı için de gündeme geldi.

Fransa Başbakanı François Bayrou, Fransız gazetesi La Tribune Dimanche'a verdiği röportajda "Bizim gibi bir ülke bütçesiz kalamaz. (Bunun için) Tek araç, hükümetin sorumluluğunu yerine getirmesidir. Pazartesi bu yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bayrou, yarın Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen 2025 bütçesi için Anayasa'nın verdiği yetkiyi devreye sokacaklarını belirtti.