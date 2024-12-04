Fransa'da hükümet düştü: Michel Barnier güvenoyu alamadı

Fransa Ulasal Meclisi'nde, bugün Fransa Başbakanı Barnier’in bütçesini oylama yapmadan geçirmek için özel yetkilerini kullanması üzerine muhalefetin talebi üzerine güvenoylaması yapıldı. Barnier, oylama öncesinde ateşli bir konuşma yaparak milletvekillerini kendisini görevden almamaya çağırdı.

Barnier, görevden alınsa bile borcun ortadan kalkmayacağını vurgulayarak, aşırı sağcı Ulusal Birlik’ten Le Pen ve dol koalisyondan Eric Coquerel’i kendisini bütçe konusundaki endişelerini dinlememekle suçladı.

Barnier, konuşmasında, "Bir hakikat ve sorumluluk anına ulaştık, borcumuzun gerçeklerine bakmamız gerekiyor. Zor önlemler önermek benim için bir zevk değil” dedi. Barnier ayrıca bütçesini parlamentoya danışmadan geçirdiğini savunarak, belgeyi hazırlamak için parlamentonun her iki kanadıyla birlikte çalıştığını söyledi.

1962'DEN BU YANA BİR İLK YAŞANDI

Daha sonra Fransa Başbakanı Barnier, sol ve aşırı sağ partilerin güvensizlik önergesi lehinde oy kullanmasıyla görevden alındı. Buna göre, Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet, güvensizlik oylamasıyla düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanmasından sadece üç ay sonra Barnier'e karşı verilen önergeye, milletvekilleri 331 oyla ezici bir çoğunlukla destek verdi.