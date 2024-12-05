Fransa'da hükümet düştü, soldan erken seçim çağrısı geldi

Fransa’da solcu milletvekilleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 3 ay önce atadığı Michel Barnier’nin merkez sağcı azınlık hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesini memnuniyetle karşıladı.

Barnier hükümeti, 574 milletvekilinin olduğu Mecliste 331 milletvekilinin gensoru önergesine destek vermesinin ardından düştü.

"24 saat içinde Barnier’nin yerine başbakan atamak istediğini" dile getiren Macron’un 5 Aralık’ta yerel saat ile 20.00’de halka sesleneceği bildirildi.

"ÜLKEDEKİ KAOSTAN MACRON SORUMLU"

Hükümete karşı gensoru önergesi veren solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının ana ortaklarından solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Barnier hükümetinin düşmesinin hemen ardından Mecliste basına açıklamalarda bulundu.

Panot, "Barnier hükümeti ve onun şiddetli (2025) bütçesi sonunda düştü. Bu hükümetin ilk gününden itibaren, çok basit bir nedenden ötürü düşeceğini biliyorduk; bu hükümet, Fransızların 7 Temmuz’daki oyuna karşı yapılan bir provokasyondu" ifadelerini kullandı.

Barnier hükümetini düşürerek, Fransız halkının oyuna ve egemenliğine sahip çıktıklarını belirten Panot, "Bizim gensoru önergemiz, Boyun Eğmeyen Fransa ve Yeni Halk Cephesi’nin gensoru önergesiyle bu hükümet düşürüldü. Her zamanki gibi hiçbir şeye yaramayan Ulusal Birlik’in önergesiyle değil" dedi.

Panot, RN Partisinin, solculara hükümeti düşürebilmek için iki ay kaybettirdiğini belirterek, solcuların ekimde Barnier hükümetine karşı verdikleri gensoru önergesini aşırı sağcıların desteklemediğini hatırlattı.

Barnier hükümetinin "meşru" olmadığını söyleyen Panot, ülkedeki kaostan Cumhurbaşkanı Macron’u sorumlu tuttu.

"TEK ÇARE, ERKEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ"

Panot, Macron’un ülkenin yönetiminden gitmesini isteyerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu öyle bir siyasi kriz anın içindeyiz ki, bu çıkmazı aşmak için geriye kalan tek çare, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri; halkın sandıkla ortak kaderimizin yolunu yeniden belirlemesi."

LFI’nın kurucu lideri Jean-Luc Melenchon ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "kaçınılmaz" gensoru önergesinin gerçekleştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 2027’de dolacak olmasına işaret eden Melenchon, Macron'un 3 yıl dayanamayacağını kaydetti.

SOSYALİST PARTİ'DEN MACRON’A ÇAĞRISI

Son seçimlerde oylarını artıran solcu NFP ittifakının en büyük ikinci ortağı Sosyalist Partisi (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, merkez sağcı Barnier hükümetinin düşmesinin ardından France 2 kanalına yaptığı konuşmada Macron’a seslendi.

Macron’a haziran ve temmuz ayında yapılan iki turlu genel seçimlerin galibi solcu ittifaktan bir başbakan ataması çağrısı yapan Faure, "Fransızların sesinin duyulmasını" istedi.