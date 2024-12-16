Fransa'da hükümet kurma çalışmalarına başlayan Başbakan Bayrou, siyasi parti liderleriyle görüştü

Fransa'da Michel Barnier hükümetinin muhalefetin gensoru önergesi ile düşürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başbakan olarak atadığı François Bayrou hükümet kurmak için siyasi liderlerle görüşmelere başladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, merkez sağcı Demokrat Hareket (MoDem) partisinden başbakan atanan Bayrou yeni hükümet için kolları sıvadı ve parlamentodaki siyasi parti grupların liderleri ile bir araya geldi.

Bayrou'nun görüştüğü isimler arasında Ulusal Meclisin en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Grup Başkanvekili Marine Le Pen ve Genel Sekreteri Jordan Bardella, Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure ve Macron'un partisi Cumhuriyet için Hep Birlikte'nin Genel Sekreteri ve eski Başbakan Gabriel Attal yer aldı.

Siyasiler, Bayrou ile müzakereleri sonrası basına açıklamada bulundu.

RN'nin önde gelen ismi Le Pen, "Dinlendim ancak duyulduğumu söylemek için biraz erken." ifadesini kullandı. Yeni Başbakan ile müzakerelerinin olumlu bir havada geçtiğini belirten Le Pen, "Seçmenlerimizin taleplerini dile getirdik" dedi.

Hazirandaki erken genel seçimlerde oylarını en çok artıran partilerden PS'nin Genel Sekreteri Faure de Bayrou ile "uzlaşı çerçevesinde fikir alışverişi" yaptığını ve yeni hükümete karşı gensoru önergesi sunmayacaklarının bir garantisi olmadığını dile getirdi.

Bayrou ile istişarede bulunan Attal ise görüşmeye ilişkin bir değerlendirme yapmadı.

Öte yandan, NFP'nin en büyük partisi aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Bayrou ile müzakerelere yanaşmadı. LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "prensip olarak hükümet başkanı ile görüşmeye karşı olmadıklarını ancak başbakan henüz yeni hükümeti kurmadığı ve Ulusal Mecliste tanıtmadığı için bu müzakerelere katılmayacaklarını" belirtti.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da merkez sağcı Barnier hükümetinin 4 Aralık'ta muhalefetin sunduğu gensoru önergesi ile düşürülmesinin ardından Macron tarafından 13 Aralık'ta Bayrou başbakan olarak atanmıştı.

Ülkede 62 yıl aranın ardından ilk kez bir hükümet muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü. Gensoru önergesine solcu NFP ile aşırı sağcı RN aynı anda destek vermiş ve 331 milletvekilinin desteğiyle hükümeti düşürmek için yeter sayı olan 288 aşılmıştı.