Fransa'da hükümet yeniden düşebilir: Aşırı sağ gensoru vermeye hazırlanıyor

5 Ekim'de kurulan hükümetten tepkiler üzerine bir gün sonra istifa eden ve 10 Ekim 2025'te Emmanuel Macron tarafından yeniden başbakan atanan Sebastien Lecornu hükümeti bir kez düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik, yeni hükümeti düşürmek için gensoru önergesi sunacağını duyurdu.

Ulusal Birlik (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, X hesabından, ülkede yeni atanan Başbakan Lecornu tarafından kurulan hükümete ilişkin paylaşım yaptı.

Marine Le Pen, "Günlerdir dile getirdiğimiz gibi, Ulusal Birlik ve Cumhuriyet için Haklar Birliği (UDR) müttefiklerimiz tarafından hükümete karşı gensoru önergesi sunulacak" dedi.

Comme nous l’affirmons depuis plusieurs jours, le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l’UDR.



Nous déposerons dès demain une motion de censure contre celui-ci.

Le président de la République doit annoncer au plus vite la dissolution de… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 12, 2025

Le Pen, Macron'un en kısa sürede Ulusal Meclisi feshederek, aşırı sağın çoğunluk hükümetinin kurulması için "Fransızların seçim yapmasına imkan tanıması" gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: AA

Lecornu'nun dün kurduğu hükümete tepkiler büyürken, önceki iki hükümetin kurucu güçlerinden olan Cumhuriyetçiler (LR) de yeni hükümette yer almayacaklarını duyurmuştu.

Rachida Dati gibi bazı LR üyesi isimlerin dün açıklanan kabinede yer alması üzerine parti merkezi bu isimlerin ihraç edileceğini duyurdu.

FRANSA'DA NEDEN HÜKÜMET KRİZİNDE NELER YAŞANDI?

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar euro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.