Fransa'da iki kentte kırmızı alarm

Fransa'da etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde kırmızı alarm verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkede son günlerde etkili olan Nils Fırtınası'na dair açıklama yaptı.

Açıklamada, fırtınanın etkili olduğu, çoğunluğu ülkenin güneyinde ve batısındaki 21 vilayette alarm seviyesinin turuncu olduğu, Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde ise sel riski nedeniyle 11 Şubat'ta verilen kırmızı alarm seviyesinin sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Lot-et-Garonne vilayetine bağlı Aiguillon kasabasında 1000'den fazla kişi sel önlemleri kapsamında tahliye edilirken, kasabadaki hanelerin yüzde 95'inde elektrik kesintisi yaşandı.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, 45 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Ülkede yaklaşık bir haftadır etkili olan fırtına nedeniyle bazı vilayetlerdeki yollarda maddi hasar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.