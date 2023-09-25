Fransa'da iktidar çoğunluğu, kısmi Senato seçimlerinde sandalye kaybetti

Fransa'daki kısmi Senato seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin de yer aldığı iktidar çoğunluğunun sandalye sayısı düştü.

Ülkede parlamentonun üst kanadı Senatoda görev yapan 348 senatörden 170'inin değiştiği kısmi seçim, dün yapıldı.

Ulusal basındaki kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre, Macron'un partisi Rönesans'ın da olduğu Demokratlar, İlericiler ve Bağımsızlar Grubu (RDPI) sandalye kaybetti.

İktidar çoğunluğundan RDPI Grubu'nun Senatodaki sandalye sayısı 24'ten 17'ye indi.