Fransa'da İsrail maçı öncesi 'Filistin bayrağı' yasağı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'te 14 Kasım'da düzenlenecek Fransa-İsrail futbol karşılaşmasına Filistin bayrağının getirilmesi yasaklandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa-İsrail maçını Stade de France'dan takip edecek.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, maçın yoğun güvenlik önlemleri altında oynanacağı stada Filistin bayrağının getirilmesinin yasaklandığını duyurdu. Maça yalnızca Fransa ve İsrail bayraklarının getirilmesine izin verilecek.

Karşılaşmayı seyretmeye gelen taraftarlar, stadın çevresinde iki defa güvenlik aramasından ve kimlik kontrolünden geçirilecek.

Üst aramasına ve kimlik kontrolüne izin vermeyenler stada alınmayacak.

İSRAİL'DEN MAÇA KATILMAYIN UYARISI

Sahaya yakın tribünlerin boş bırakılacağı maç sırasında statta sivil polisler de görevli olacak.

İsrailli futbolcuların güvenliği ise özel polis timi RAID ekiplerince sağlanacak.

Öte yandan, İsrail makamları, vatandaşlarına maça katılmamaları tavsiyesinde bulundu.

MAÇ, YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALTINDA OYNANACAK

Fransız yetkililer, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve esnasında yaşananların ardından, 14 Kasım'da Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alıyor.

Maç günü stadın etrafında oluşturulacak güvenlik alanına girmek için akreditasyon gerekecek.

Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edildi, yerel saatle 15.30'da Stade de France çevresindeki dükkanlar kepenk kapatacak.

Başkent Paris'te ve karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevli olacak. Ayrıca maç günü statta 1400 çalışan bulunacak.

İSRAİLLİ TARAFTARLAR, AJAX-MACCABİ TEL AVİV MAÇINDA OLAY ÇIKARMIŞTI

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve esnasında Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.

Hollanda'da maç öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili 63 kişi gözaltına alınmıştı.