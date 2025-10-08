Fransa'da istifa eden Başbakan Lecornu, "olası çözümleri" Macron ile görüşecek

Fransa'da hükümeti kurmasından bir gün sonra 6 Ekim'de istifa eden Başbakan Sebastien Lecornu, yeni bir hükümetin kurulması için 2 gündür siyasi gruplarla yürüttüğü müzakerelerden çıkan "olası çözümleri" Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini bildirdi.

İstifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron tarafından 48 saat yoğun müzakereler yürütme talimatı verilen Lecornu, siyasi grup temsilcileri ile temaslarının ardından basına açıklamada bulundu.

Lecornu yeni hükümetin kurulması için "masada olan çözümleri" sunmak üzere bu akşam Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron ile görüşeceğini duyurdu.

"Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Senato Başkanı Gerard Larcher ve tüm siyasi partilerle yaptığım istişareler kapsamında size iyi haberler vermek için geçerli bir sebebim var" diyen Lecornu hükümet krizine rağmen 2026 bütçesinin son tarih olan 31 Aralık'tan önce onaylanması için siyasi partilerin "istekli" bir tutum sergilediğini kaydetti.

Kamu borçlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 5'in altına düşürülmesi konusunda siyasilerin hemfikir olduğunu kaydeden Lecornu, bunun ülkenin yurt dışındaki imajı, güvenliği ve faiz oranları üzerinde kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Lecornu, yaşanan hükümet krizlerinin Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’daki güvenlik durumları açısından da endişe verici olabileceğine işaret ederek "Fransa'nın yurt dışındaki imajı konusunda birkaç gündür çeşitli başkentlerde açıkça sorgulamalar yapılıyor." dedi.

Kurulacak yeni hükümetin önceliğinin bütçenin yanı sıra bağımsızlık tartışmalarının sürdüğü ülkenin Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya olduğunu ifade eden Lecornu, Ada'nın statüsüne ilişkin bazı yasal metinlerin siyasi kriz nedeniyle değerlendirmeye alınamadığını vurguladı.

Lecornu, "Yeni Kaledonya ana karaya uzak görünse de bildiğiniz gibi önümüzdeki günlerde önemli yasaların kabul edilmesi gerekiyor. Ne yazık ki siyasi durum, bu yasaların Ulusal Meclis ve Senato tarafından tartışılmasına ve olası kabulüne engel teşkil ediyor. Bu, temel endişe kaynağı olan konulardan" diye konuştu.

Ayrıca Lecornu, normal şartlarda hükümet üyelerinin görevden ayrıldıktan sonra 3 ay boyunca kıdem tazminatı alma haklarının olduğunu ancak kendi kabinesinde yer alan bakanların yalnızca birkaç saat görevde kaldığı için "bu hakkı kazanamayacağının açık" olduğunu dile getirdi.

Lecornu, "(Tazminatların) Askıya alınması talimatı verdim, sonraki kararlarımıza örnek ve titizlik teşkil edecek bir düzen sağlamazsak, ekonomi yapmaya çalışamayız" ifadelerini kullandı.

Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu 5 Ekim'de hükümetini kurmuş 6 Ekim'de de istifa ettiğini duyurmuştu. Lecornu'nun istifasının kabinede yer alan isimler konusunda Macron'un meclis ittifakı ile hükümetin kurucu güçlerinden Cumhuriyetçiler (LR) arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı haberleri basına yansımıştı.

Fransa’da bir önceki Michel Barnier ve François Bayrou hükümetleri de bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sırasıyla gensoru önergesi ve güvensizlik oyuyla düşürülmüştü.

Hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu elde edemediği ve mecliste aşırı sağ, merkez blok ve solcular olmak üzere 3 blokun oluştuğu 2024 erken genel seçimleri sonrası hükümet krizleri yaşanan ülkede son 1 yılda 3 başbakan değişmişti.