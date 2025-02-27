Fransa'da kiliseye yönelik saldırıda 3 kişiyi öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
ransa'da 2020'de ülkenin güneyindeki Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi'ne yönelik saldırısında 3 kişiyi öldüren Brahim Aioussaoui'ye müebbet hapis cezası verildi.
Kaynak: AA
Paris Ağır Ceza Mahkemesi, Nice'deki Notre-Dame Kilisesi'ne bıçaklı saldırı düzenleyen Aioussaoui'nin yargılandığı davada kararını açıkladı.
Mahkeme, bu saldırıda 3 kişiyi öldüren Tunuslu Aioussaoui'yi şartlı tahliye mümkün olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Aioussaoui, Notre-Dame Kilisesi'nde 29 Ekim 2020'de gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi de yaralamıştı.
Olay terör saldırısı kapsamına alınmış, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı da soruşturma başlatmıştı.