Fransa'da liderler erken seçimlerin ilk turu için oylarını kullandı

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerin ilk tur oylaması devam ederken, siyasi liderler oylarını verdi.

Fransa'da liderler, Ulusal Mecliste halkı temsil edecek 577 milletvekilinin belirlendiği erken genel seçimlerin ilk turunda oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin kuzeyindeki Touquet kentindeki seçim merkezinde oyunu kullandı. Başbakan Gabriel Attal da oyunu Vanves kentinde verdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Pas-de-Calais kentinde yer alan Henin-Beaumont bölgesindeki seçim merkezinde oy verirken, partinin Başkanı Jordan Bardella oyunu Hauts-de-Seine vilayetindeki Garches bölgesinde kullandı.

Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı Eric Zemmour başkent Paris'te, Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti de Nice'te oy kullanmak üzere sandığa gitti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Mathilde Panot ve Manuel Bompard'ın da aralarında bulunduğu bazı siyasetçiler, oy kullanırken çekilen fotoğraflarını X hesaplarından paylaşarak halkı oy vermeye çağırdı.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.