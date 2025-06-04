Fransa'da liman işçileri, İsrail'e giden gemiye silah parçalarını yüklemeyecek: "Soykırıma ortak olmayacağız"

Fransa'nın güneyinde Fos Körfezi'nde yer alan Marsilya-Fos Limanı çalışanlarının, İsrail istikametindeki gemiye makineli tüfekler için kullanılan yedek parçaları yüklemeyeceği belirtildi.

Genel İşçi Sendikası'nın (CGT) Fos Körfezi'ndeki liman işçileri ve gemi yükleme personeli kolundan yapılan yazılı açıklamada, Marsilyalı Eurolinks şirketine ait 19 paletlik makinalı tüfek için kullanılan yedek parçalarının, bugün öğleden sonra Marsilya-Fos Limanı'ndan İsrail'deki Hayfa Limanı'na gönderilmek üzere konteynere yükleneceği yönünde çeşitli ağlardan uyarı geldiği kaydedildi.

Bu yedek parçaların İsrail ordusunun Filistin halkını yönelik katliamı sürdürmesine hizmet ettiği belirtilen açıklamada, "Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz, Fos Körfezi'nin liman ve gemi yükleme çalışanları, İsrail hükümetinin yaptığı mevcut soykırıma ortak olmayacak. Halklar arasında barıştan yanayız. Tüm savaşlara karşıyız. Ölüme, sefalete, insanların yerinden edilmesine neden olan tüm silahlı çatışmalara karşıyız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, liman çalışanlarının söz konusu uyarıları işverenlerine ve yetkili makamlara bildirdikten sonra, bu yedek parçalarla dolu konteynerini tespit ettiği belirtildi.

Liman işçilerinin, bir kenara alınan konteynırı Hayfa istikametindeki gemiye yüklemeyeceği aktarılan açıklamada, "Marsilya-Fos Limanı, İsrail ordusunun ikmaline hizmet etmemeli" ifadesi kullanıldı.​​​​​​​