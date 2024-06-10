Fransa'da lise öğrencilerinden 'AP seçimleri' tepkisi: Aşırı sağ protesto edildi

Fransa'da "cumhuriyetin ilk lisesi" özelliğini taşıyan Henri-IV Lisesinin önünde toplanan çok sayıda öğrenci, AP seçimlerinde aşı sağın güçlenmesine tepki gösterdi. Öğrenciler, aşırı sağ karşıtı sloganlar attı.

Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın açık ara farkla ilk sırayı almasının ardından öğrenciler, başkent Paris'teki lisenin önünde gösteri düzenledi.

Ülkenin en prestijli okullarından Henri-IV Lisesinin önünde toplanan çok sayıda öğrenci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin AP seçimlerinde açık ara farkla birinci çıkmasını ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararını protesto etti.

Pankartlarla okulun önünde bir araya gelen öğrenciler, aşırı sağ ve Macron karşıtı sloganlar attı.

Yoldan geçen bazı araç sürücüleri, korna çalarak öğrencilere destek verdi.

AP SEÇİMLERİ

AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37’lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.