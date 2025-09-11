Fransa'da Macron karşıtı eylemlerde 540 kişi gözaltına alındı

Fransa'da dün düzenlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde 540 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da bu hafta merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Sebastien Lecornu yeni başbakan olarak atanırken ülke dün (10 Eylül) Macron politikaları karşıtı eylemlere sahne oldu.

Fotoğraf: AA

850 NOKTADA EYLEM DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 850 noktada yapılan eylemlere yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

"Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemlerde 211'i Paris'te olmak üzere 540 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Eylemler sırasında, başkent Paris başta olmak üzere Lyon ve Rennes'te protestocularla polis çatışmıştı. Göstericiler yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.