Fransa'da Macron protestoları: Birçok bölgede barikat kuruldu, 200 kişi gözaltına alındı!

Fransa, güne Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sosyoekonomik politikalarına tepki gösterilen eylemlerle başladı.

Fransa'da aylardır sosyal medya platformlarından "Her şeyi durduralım" sloganıyla yapılan çağrıların sonucunda ülkenin dört bir yanında eylemler düzenleniyor.

Macron'un sosyoekonomik politikalarına karşı çıkan protestocular başkent Paris ile Lyon ve Rennes gibi kentlerde sabahın erken saatlerinden bu yana protesto düzenliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes kentinin güneyi ve kuzeyindeki çevre yolunda bir araya gelen yüzlerce eylemci, yollara barikat kurdu.

Başkentin farklı bölgelerinde bazı lise öğrencileri de okullarının girişlerinin önünde çöp kutularıyla barikatlar kurdu.

Lyon-1 Üniversitesi'nin önünde de barikatlar kuruldu.

Bu arada, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da da binlerce kişinin katılımıyla ve "Macron, istifa" sloganlarıyla yürüyüş başladı.

200 GÖZALTI

Bu hafta düşen François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, basına yaptığı açıklamada, gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ülke genelinde 100 bin kişinin katılması beklendiği gösterilerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.