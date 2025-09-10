Fransa'da Macron protestoları: Birçok bölgede barikat kuruldu, 85 kişi gözaltına aldı!

Fransa, güne Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sosyoekonomik politikalarına tepki gösterilen eylemlerle başladı.

Fransa'da aylardır sosyal medya platformlarından "Her şeyi durduralım" sloganıyla yapılan çağrıların sonucunda ülkenin dört bir yanında eylemler düzenleniyor.

Macron'un sosyoekonomik politikalarına karşı çıkan protestocular başkent Paris ile Lyon ve Rennes gibi kentlerde sabahın erken saatlerinden bu yana protesto düzenliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes kentinin güneyi ve kuzeyindeki çevre yolunda bir araya gelen yüzlerce eylemci, yollara barikat kurdu.

Başkentin farklı bölgelerinde bazı lise öğrencileri de okullarının girişlerinin önünde çöp kutularıyla barikatlar kurdu.

Lyon-1 Üniversitesi'nin önünde de barikatlar kuruldu.

85 GÖZALTI

Ülkedeki gösterilerde 75'i başkent Paris'te olmak üzere, toplam 85 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde 100 bin kişinin katılması beklendiği gösterilerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.