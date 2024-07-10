Fransa'da merkez sağ, iktidarla koalisyon hükümeti kurmak istemiyor

Fransa'da merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin yeni Grup Başkanvekili Laurent Wauquiez, iktidarla hükümet için herhangi bir koalisyon kurmayacaklarını duyurdu.

Fransa'da merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin yeni Grup Başkanvekili Laurent Wauquiez, iktidarla hükümet için herhangi bir koalisyon kurmayacaklarını duyurdu.

Fransız basınındaki haberlere göre, 49 yaşındaki Wauquiez, Meclisteki LR grubunun yeni Grup Başkanvekili seçildi.

LR milletvekilleri Meclisteki gruplarının ismini "Cumhuriyetçi Sağ" olarak değiştirme kararı aldı.

Wauquiez, Mecliste basına yaptığı açıklamada, halkın ülkedeki mevcut "siyasi krizden" endişelendiğini ifade etti.

Erken seçimin sonuçlarının, halkın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, sola ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisine karşı olduğunu gösterdiği yorumunu yapan Wauquiez, iktidarla hükümet için herhangi bir koalisyon kurmayacaklarını duyurdu.

Wauquiez, sol ittifakının kurabileceği herhangi bir hükümete karşı çıkacaklarını belirterek, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili bakanların olduğu olası bir hükümete karşı da gensoru önergesine destek vereceklerini anlattı.

MECLİSTEKİ YENİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BELİRLENİYOR

Meclise yeni giren milletvekilleri yeni grup başkanvekillerini seçmeye devam ediyor.

Dün LFI grubu, Mathilde Panot'un 2021'den beri üstlendiği grup başkanvekilliği görevine devam etmesine karar verirken, Sosyalist Partisi (PS) milletvekilleri bu görevi grupları adına üstlenmesi için Boris Vallaud'u seçti.

RN milletvekilleri aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in grup başkanvekilliği görevini sürdürmesinden yana karar alırken, Tarım Bakanı Marc Fesneau artık iktidarın ortaklarından MoDem grubuna Mecliste başkanlık edecek.