Fransa'da meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti
Fransa’nın Val-d’Oise vilayetinde meydana gelen hortumda 23 yaşındaki bir inşaat işçisi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bölgede 3 vinç devrildi.
Kaynak: DHA
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Val-d’Oise vilayetinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde yer alan Val-d’Oise vilayetinde dün hortum meydana geldiği belirtildi.
Val-d'Oise'in Ermont ile Eaubonne kentlerinde sert rüzgarların etkili olduğu ve 3 vincin devrildiği aktarıldı.
Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, Val-d'Oise'e yaptığı ziyarette, hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında ve bir şantiyede inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı.