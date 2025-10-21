Giriş / Abone Ol
Fransa'da meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın Val-d’Oise vilayetinde meydana gelen hortumda 23 yaşındaki bir inşaat işçisi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bölgede 3 vinç devrildi.

Dünya
  • 21.10.2025 12:50
  • Giriş: 21.10.2025 12:50
  • Güncelleme: 21.10.2025 12:55
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Val-d’Oise vilayetinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde yer alan Val-d’Oise vilayetinde dün hortum meydana geldiği belirtildi.

Val-d'Oise'in Ermont ile Eaubonne kentlerinde sert rüzgarların etkili olduğu ve 3 vincin devrildiği aktarıldı.

Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, Val-d'Oise'e yaptığı ziyarette, hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında ve bir şantiyede inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı.

