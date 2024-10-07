Fransa'da molotofkokteyli atılan markette çıkan yangında 2 kişi öldü

Fransa'nın güneyindeki Montpellier şehrinde molotofkokteyli atılan bir markette yangın çıkması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Montpellier'nin batısındaki Pas du Loup mahallesinde bir markette gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangında dükkanın içinde mahsur kalan 70 yaşındaki market sahibi ve onu kurtarmaya çalışan 30 yaşlarında bir genç hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Marketin üst katındaki dairede yaşayanlar tahliye edildi.

Yangının, kimliği belirsiz bir kişinin marketin içine molotofkokteyli atması sonrası çıktığı kaydedildi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, elinde benzin bidonu taşıyan bir başka kişinin de suça ortaklık ettiği belirlendi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.