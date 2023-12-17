Fransa'da muhalefetin hükümete karşı verdiği gensoru önergesi reddedildi
Kaynak: AA
Fransa'da muhalefetin, Başbakan Elisabeth Borne'un 2024 Bütçesinin gelirlere ilişkin kısmını Meclis'te oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı verdiği gensoru önergesi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi.
Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi görüşüldü.
Gensoru önergesi 75 "evet" ve 289 "hayır" oyu alarak yeterli çoğunluğa ulaşamayıp reddedildi.
Borne, 2024 Bütçesinin gelirler kısmına oylama yapılmadan meclisten geçmesi için anayasal yetkisini kullanmıştı.
LFI, Borne'un bu adımına karşı hükümete karşı meclise gensoru önergesi sunmuştu.
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