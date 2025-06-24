Fransa'da müzik festivalinde 145 kadına şırıngayla yabancı madde enjekte edildi
Fransa’da düzenlenen müzik festivallerinde 145 kadın, şırıngayla yabancı bir madde enjekte edildiğini belirterek polise başvurdu. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı, Paris’te üç ayrı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Fransa’da hafta sonu düzenlenen müzik festivalinde 145 kadına şırıngayla yabancı bir maddenin enjekte edildiği bildirildi.
Fransa’da hafta sonu ülke genelinde müzik festivali kutlamaları yapıldı. İçişleri Bakanlığı, 145 kadın karakollara giderek kendilerine festivalde şırıngayla yabancı bir maddenin enjekte edildiği şikayetinde bulunduğunu duyurdu.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mağdurlardan bir kısmının, toksikoloji analizleri yaptırmak üzere hastaneye gittiği aktarıldı.
Konuyla ilgili başkent Paris'te 3 ayrı soruşturma başlatıldığı ve 19 ila 44 yaşlarındaki 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.