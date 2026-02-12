Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 850 bin hane elektriksiz kaldı

FRANSA, (DHA) - FRANSA'da etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 850 bin hanede elektrik kesildi.

Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, ülkede sert rüzgar, sel ve çığ riski nedeniyle 5 vilayet için kırmızı, 29 vilayet için ise turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, araçlarının üzerine ağaç düşmesi sonucu Landes vilayetinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, Castelsarrasin kentinde ise bir kişinin ağır yaralandığını belirtti. Nunez, bölge sakinlerini dikkatli olmaya ve güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı. Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis'ten yapılan açıklamada, Nils Fırtınası nedeniyle ülkede 850 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.