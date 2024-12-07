Fransa'da Notre Dame Katedrali yangından 5 yıl sonra kapılarını törenle açtı

Paris'te Notre Dame Katedrali, restorasyon çalışmalarının ardından halka açılıyor.

Paris'in sembollerinden Notre Dame Katedrali'nin yangın sonrası restorasyon çalışmaları tamamlandı. Halka açılan ibadethane için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Piskoposu Laurent Ulrich, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında olduğu 40 devlet ve hükümet liderinin yanı sıra din adamları da dahil birçok davetli katıldı.

Paris Piskoposu Ulrich'in elindeki asayla katedralin kapısına 3 defa vurup "Notre Dame kapılarını aç." demesiyle başlayan törende, tarihi yapıdaki yangına müdahale eden itfaiye erleri ve restorasyon sürecinde çalışanlar geçit yaptı.

Geçit sırasında, katedralin cephesine farklı dillerde "teşekkürler" yazıları yansıtıldı.

Fransız televizyon kanallarından canlı yayınlanan tören kapsamında, keman ve çello konseri yapıldı.

Katedralde bilinmeyen bir nedenle 2019'da çıkan yangından bu yana restorasyon sürecinde neler yaşandığını anlatan bir filmin de gösterimi gerçekleştirildi.

Farklı eserlerin koro tarafından seslendirildiği tören, ülkenin milli marşı La Marseillaise'in katedralin önünde okunmasıyla tamamlandı.

Macron, katedralde yaptığı konuşmada, "Fransız ulusunun, katedrali kurtaran ve yeniden inşa edenlere olan minnettarlığını dile getirmek için karşınızdayım." ifadesini kullandı.

Bu akşam Notre Dame Katedrali'nin çanlarının yeniden çaldığını belirten Macron, yangına atıfla "Notre Dame'ın çanlarını bir daha asla duyamayabilirdik." dedi.

Macron, katedraldeki yangına müdahale edenlerin cesaretine dikkati çekerek, tarihi yapının restorasyonu için farklı kıtalardan ve dinlerden insanların bağış yaptığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Paris'in sembollerinden Notre Dame Katedrali'ndeki çalışmaların tamamlanması hakkında, "Büyük milletlerin neler yapabildiğini yeniden keşfettik, imkansızı başarmak." ifadelerini kullandı.

Bu akşam mutlu ve gururlu olabileceklerini belirten Macron, konuşmasını "Yaşasın Notre Dame, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fransa." sözleriyle tamamladı.

Diğer yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Macron'un konuşmasını katedralin içinde yapması, laiklik prensibine aykırı olabileceği eleştirilerini gündeme getirdi.

- Papa Franciscus'un mektubu okundu

Davet edilmesine rağmen törene katılmayan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un katedralin açılışına ilişkin mektubu okundu.

Papa, mektubunda, "Sizlerle ve bir araya toplanmış tüm inananlarla düşüncede ve duada bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün üzüntü ve yasın yerini sevinç ile bayramın aldığını belirten Papa, katedrali kurtarmak için çalışanlara teşekkür etti.

Papa, yakında katedralin kapılarının her dilden ve dinden insanlara açılacağını söyleyerek, "Onları erkek ve kız kardeşler gibi ağırlamak için (katedralin) kapılarının cömertçe ve ücretsiz olarak açık olacağına biliyorum." dedi.

Papa Franciscus, "katedralin yeniden doğuşunun, Fransa'da Kilisenin yeniden doğuşunun bir işareti olmasını" dilediğini ifade etti.

Fransa'da düşen hükümetin Kültür Bakanı Rachida Dati'nin katedrale girişleri ücretli yapma teklifinin aksine, Papa'nın, ibadethanenin kapılarının herkese ücretsiz olmasını savunması dikkati çekti.

- Notre Dame yangını

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde, 15 Nisan 2019'da yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedralin restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 846 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.